Злата Огневич рассказала, что произошло на самом деле.

Блогер Богдан Беспалов обвинил певицу Злату Огневич в том, что она отказала военному и волонтерам провести аукцион на своем концерте.

По его словам, Злата выбирает выгодную позицию - быть хорошей. Но по словам коллег певицы, она холодная, продуманная, с большим эго, меркантильная, дерзкая и высокомерная.

"Возможно это защитная маска от стервятников шоубиза, а возможно и нет. Можно целую бесконечность размышлять, каким человеком является Огневич, но для меня ее поступок во время концерта стал показательным. Военный на реабилитации нарисовал картину, чтобы из заработанных средств присоединиться к закрытию сборов для нужд ВСУ. Это 10 минут времени, Злата... Возможно именно с этого аукциона приобретенная потом техника нашим защитникам могла бы спасти чью-то жизнь. Но как интересует певицу чья-то жизнь - для меня тоже открытый вопрос", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что не обесценивает помощь Златы, которую она оказывала в течение последних двух лет, но эта ситуация изменила его отношение к ней, как к человеку.

"Как легко фотографироваться с военными и делать контент и как тяжело потратить 10 минут своего времени, чтобы помочь нашим воинам... Относительно продажи картины волонтеры договаривались предварительно, и представители певицы дали согласие, а когда пришли волонтеры и наш защитник их послали куда подальше", - добавил блогер.

Реакция Златы Огневич

УНИАН обратился к Злате Огневич с просьбой объяснить ситуацию. Поэтому она рассказала свою версию того, что произошло.

Злата рассказала, что за пять минут до начала концерта неизвестные люди прорвались на сцену. Их перевели за кулисы, где они продолжили вести себя агрессивно.

"Я заметила конфликтную ситуацию, когда шла на свое выступление. Неизвестные лица представились волонтерами (правда ли это - невозможно проверить за 5 минут до начала мероприятия). Я предложила компромисс: обменяться контактами, я проверю информацию о реальности волонтерства и после этого договориться о проведении сбора на моей странице, чтобы было продуктивно для них. Представители моей команды дали свои контакты для дальнейшего общения", - рассказала певица.

Также она добавила, что готова к диалогу и выяснить эту ситуацию.

"Если кто-то имеет претензии лично ко мне - напишите лично, а не разносите клевету, не разобравшись в ситуации. Я хочу увидеть скрины переписок, доказательства, а не пустые обвинения", - подытожила артистка.

Напомним, ранее Злата Огневич в прозрачном мини-платье с кружевом покорила сеть.

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