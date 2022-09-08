Народный артист Украины опубликовал у себя в блоге трогательные кадры, сделанные в особняке.

Народный артист Украины Павел Зибров похвастался фото с семьей и показал поклонникам особняк, где сейчас живет. Так, знаменитость в своем Instagram-блоге опубликовал серию снимков с супругой Мариной и дочкой Дианой.

Зибров отметил, что для него его дом - место силы и восстановления энергии.

"Фото с последних дней лета. Впервые за полгода к нам пришел наш друг-фотограф и не смог не сделать несколько фото для нашего семейного архива. Сейчас еще больше ценишь такие моменты и хочешь, чтобы они остались в памяти как можно дольше", - рассказал музыкант.

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"Несмотря на болезненные события и новости, мы стараемся держать эмоциональный баланс, благодаря нашим защитникам и защитницам за то, что на время можем отдохнуть душой, почитать книгу, приготовить вместе завтрак, пообщаться. Очень важно восстанавливать силы, наполняться эмоциями, чтобы как можно дальше двигаться только вперед к Победе! Расскажите, как вы отдыхаете душой и где ваше место силы?", - спросил у поклонников Зибров.

На фото попала веранда народного артиста, его роскошный цветочный сад. Также Павел показал фото своего дома крупным планом.

Напомним, Зибров высказался о языковом скандале Поляковой и Ефросининой.

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