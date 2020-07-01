73-летняя звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей поразила фигурой в купальнике (фото)

На одном из последних фото артистка позирует в бикини на пляже.

Наталья Варлей по праву считалась одной из самых красивых актрис. Огромную славу принес ей фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Эта картина стала визитной карточкой миниатюрной шатенки. С момента выхода картины прошло более 50 лет, а 22 июня 2020 года знаменитость отпраздновала свое 73-летие.

Читайте такжеКэти Перри призналась, что хотела совершить самоубийство

В сети показали, как знаменитая артистка выглядит сейчас.

Варлей следит за собой. Она ездит на курорты и кинофестивали. На одном из последних фото артистка позирует в бикини на пляже.

Сейчас актриса живет одна в своей московской квартире. Компанию ей составляют многочисленные кошки. По некоторым данным, их у Натальи Владимировны аж 14. А раньше было 20, пишет kp.ru.

Как сообщал УНИАН, ранее 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram