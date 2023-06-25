Нежная Полтавская соблазнила своим образом.

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская 24 июня отмечала свой день рождения. По такому поводу она надела невероятно сексуальное платье пудрового цвета.

Нежного цвета платье длины маски идеально село по фигуре Кати. Однако в нем есть одна особенность, которая сделала образ девушки очень сексуальным - вырез в зоне декольте и на животе. А переплетенный топ подчеркнул изящную грудь Полтавской.

"С днем рождения меня! 23", - подписала фото Екатерина.

Видео дня

На некоторых снимках она предстала и со своим любимым. Они позировали в обнимку среди зеленых деревьев.

"Поздравляю, моя душа", - написал Остапчук в комментариях.

Кроме того, шоумен на своей странице в Instagram признался своей спутнице в любви.

История отношений Кати Полтавской и Вовы Остапчука

Об их романе стало известно совсем недавно. Долгое время они не объявляли о своих отношениях, однако внимательные поклонники заметили, что пара вместе живет. Их выдавали дизайн квартиры, совместные завтраки и прочее.

Позже Остапчук и вовсе намекнул, что они уже поженились. Однако точной информации по этому поводу пока нет. Также неизвестно, познакомил ли шоумен свою избранницу с детьми от первого брака, которые сейчас со своей мамой Еленой Войченко живут в Канаде.

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