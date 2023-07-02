Она отметила, что это не касается ее будущего сына, но такие истории - нередкий случай.

Украинская телеведущая и юрист Инна Мирошниченко рассказала, что многие дети в детских домах становятся жертвами разного вида насилия - психологического, физического и сексуального.

Она рассказала, что статистика насилия в детдомах ужасная, и не стоит думать, что такие случаи единичны. Более того, по ее словам, даже воспитатели могут стать теми самыми людьми, которые будут причинять вред ребенку.

Также Инна вспомнила карантин, когда все сидели по домам и не знали, что происходит за пределами этих четырех стен. По ее словам, жизнь в детдоме очень похожа на те условия, в которых мы жили ранее.

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"Вы никогда не выходите за пределы своего дома. Вы не знаете, как живут другие. Возможно, вы просто не знаете, живут ли они вообще. Вы видите ягоды/фрукты только на картинках. И не догадываетесь, какие они по вкусу. Вы не знаете, что такое лифт или касса в супермаркете. Вы не знаете, что такое супермаркет", - написала Мирошниченко в инста-сториз.

Семья Мирошниченко усыновит ребенка

Тимур и Инна давно хотели усыновить ребенка, который во время войны потерял родителей. И лишь недавно они нашли ребенка и уже побывали на заседании суда.

Теперь им нужно ждать целый месяц, чтобы забрать приемного сына домой.

Известно, что пара уже воспитывает двоих детей - сына Марко и дочь Мию.

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