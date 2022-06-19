Модель говорит, что сейчас ее возлюбленный чувствует себя немного лучше.

Супруга известного на весь мир исполнителя Джастина Бибера модель Хейли Болдуин рассказала о состоянии своего возлюбленного. Недавно у артиста парализовало часть лица. Врачи диагностировали ему синдром Рамсея-Ханта.

В интервью Good Morning America Хейли уточнила - сейчас состояние ее супруга лучше, чем было раньше.

"У него все хорошо. Он чувствует себя гораздо лучше, и, очевидно, это была просто очень страшная и внезапная ситуация. С ним все будет хорошо, и я просто благодарна за то, что все нормально", - прокомментировала модель.

Блогер высказала слова благодарности фанатам со всего мира, которые поддерживают Бибера.

"Вы рядом друг с другом и поддерживаете друг друга, и есть то, что действительно связывает вас в эти времена", - резюмировала Модель.

Отметим, что из-за осложнений Джастин Бибер был вынужден отменить несколько концертов в Нью-Йорке.

Напомним, у 28-летнего Джастина Бибера парализовало половину лица. Артист рассказал, что у него проблемы со здоровьем: он не может улыбаться и моргать одним глазом.

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