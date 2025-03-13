Жена Дмитрия Комарова впервые прокомментировала их развод

Она лаконично высказалась по этому поводу.

Украинская ведущая Александра Кучеренко, которая пять лет состояла в браке с ведущим программы "Мир наизнанку" Дмитрием Комаровым, прокомментировала их развод.

В своем блоге девушка поделилась публикацией Дмитрия, в которой он все разложил по полочкам, и добавила:

"Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным".

Отметим, Комаров рассказал, что они действительно развелись, однако сделали это не через суд, а через ЗАГС. По его словам, у них хорошие отношения, но не семейные.

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Он добавил, что у них не было измен или обманов. По словам Комарова, были серьезные недоразумения.

"Не упускайте время, пока ситуация не стала непоправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода – это очень плохо. И развод – это плохо. Берегите свои семьи и чувства", - сказал Комаров.

Напомним, ранее астролог выдала всю информацию о Комарове и его жене. Она рассказала, кто стал инициатором развода и почему.

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