'Брак по расчету': астролог выдала всю информацию о Комарове и его жене

Она рассказала, кто стал инициатором развода.

Последний месяц вокруг Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко ходит много слухов. Изначально поклонники подозревали их в разводе, а позже появился документ, свидетельствующий об этом.

И пока экс-супруги молчат о своих отношениях, астролог Катерина Соловьева в комментарии "РБК-Украина" выдала всю информацию.

По словам астролога, в космограмме Кучеренко есть "печать несчастья", которая наделяет человека эгоизмом, скупостью, жизнью, полной препятствий и трудностей:

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"Такая конфигурация вызывает недоверие, подозрительность, разочарование, отчаяние, необщительность. Один раз примерно в семь лет у нее могут возникать кризисные ситуации. Также это - одно из указаний или на брак по расчету, или на несчастливый брак. Еще у Александры есть указания на дисгармонию в любви".

Также, по словам Соловьевой, у Кучеренко есть "печать счастья", благодаря которой она может испытывать полноту жизни, оптимизм и вдохновение. Кроме того, Александра - человек низкой конфликтности, как и Комаров.

"Во взаимоотношениях между ними также конфликтность минимальная, некритическая, вообще без вопросов, которые нельзя решить. Однако у них разные мировоззрения, жизненные принципы, планы, между ними нет глубокой психологической связи", - считает эксперт.

Астролог добавила, что у них хорошая совместимость в сексуальном плане, они полностью себя раскрывали как мужчина и женщина, однако они за время брака ничего не приобрели, как и не потеряли:

"В то же время у нее могли возникать ощущения чрезмерного контроля, холодности, ограничений, ей могло казаться, что ее муж хочет дистанцироваться от нее, отторгает ее, она могла чувствовать неуважение или пренебрежение к себе. Кроме того, у нее может появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также она каким-то образом могла зависеть от Дмитрия".

Соловьева подытожила, что первый шаг к разводу сделал именно Дмитрий Комаров.

Напомним, ранее блогер назвал вероятную причину развода Дмитрия Комарова с женой.

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