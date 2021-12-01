Алеся Бацман удивила поклонников новым снимком.

Супруга украинского журналиста Дмитрия Гордона, Алеся Бацман, опубликовала в своем инста-блоге фотографию, на которой позируют ее супруг, доктор Евгений Комаровский и еще одна девушка.

В кадре Гордон и Комаровский сидят за столом, а девушка стоит напротив них и ложиться на стол. При этом камера сняла девушку с неприличного ракурса. Пользователи сети отметили, что этот снимок выглядит неприличным.

Читайте также58-летняя Деми Мур шокировала помолодевшим видом: "Какой кошмар""Самые важные кадры вчерашнего расследования. Неизвестные ракурсы", - подписала фото Бацман и добавила хештеги #шоксенсация.

"Не эстетично, не культурно", "Удивляюсь, почему Гордон не фотографировал", "Как всегда, лицом к народу", "Отличный ракурс", "Чья это там духовка?", "Фотографу респект", "Хорошая попка", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее жена Дмитрия Гордона в секси-образе засветилась в компании шестерых его детей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич