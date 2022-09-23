Джованна Антонелли несколько раз меняла имидж.

Бразильская актриса Джованна Антонелли сыграла во многих известных сериалах, среди которых "Тропиканка" и "Семейные узы". Но настоящую популярность она обрела после исполнения роли Жади в телесериале "Клон".

В роли роковой девушки в "Клоне" она выглядила просто потрясающе. Черные глаза, яркий макияж, длинная шея, стройное тело, роскошные локоны волос, пронзительный взгляд - все это о молодой Антонелли.

При этом после завершения съемок сериала девушка кардинально изменилась. Возможно, на это повлияло не только окончание "Клона", но и разрыв с супругом Мурило Бенисио, который сыграл роль Лукаса в нашумевшем сериале.

Так, жгучая брюнетка стала блондинкой, а также она свои длинные роскошные кудри обрезала под каре. Она продолжила сниматься в кино и даже пыталась устроить свою личную жизнь.

Так, после разрыва с Бенисио у нее завязался роман с бизнесменом Роберто Локасцио, но пара рассталась из-за того, что ее экс-супруг не позволил ей вместе с их сыном переехать в Америку.

Затем она вновь решила попытать удачу на любовном поприще. Ее следующим избранником стал режиссер Леонардо Ногейра, которому она родила дочерей-близняшек.

Приблизительно в этот же период она вновь решается на смену имиджа. Теперь она шатенка со светлыми прядями у виска, которые к тому же делают ее визуально моложе. Также известно, что актриса следит за своей фигурой. Об этом свидетельствуют ее снимки в социальных сетях, где она позирует в бикини.

Отметим, "Клон" - это бразильский мелодраматический телесериал производства телекомпании "Globo", показ которого состоялся с 2001 по 2002 год. Впервые в телесериале производства Бразилии подробно показан уклад жизни мусульман. Также впервые в истории бразильского телесериала затронута тема клонирования. Ещё одной важной темой стала наркотическая зависимость.

Напомним, как изменилась главная героиня сериала "Просто Мария" Виктория Руффо спустя 30 лет.

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