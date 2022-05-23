Обвиняют телеведущего в том, что он поддерживает Украину.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков заявил о травле в свою сторону, которую начали его подписчики из России. Основная претензия - его четкая позиция, проявляющаяся в поддержке Украины и осуждении преступной агрессии РФ.

Об этом ведущий шоу "Орел и Решка" рассказал в YouTube-шоу "Денисов Time. Война".

"Для многих почему-то шоком оказалась моя позиция. "Ты забыл, с чьей ложки жрал", - обожаю, когда такое пишут. Вот, условно, если тебе начальник платит деньги, а потом приходит к тебе в квартиру, уничтожает твою мебель и бьет твоих детей, ты должен стоять в углу и думать: "Он же платил мне деньги, то я буду молчать". Если люди этого не понимают, то я не знаю, о чем можно говорить", - возмутился телеведущий.

Бедняков добавил, что есть очень мало людей, которые на самом деле проявляют сочувствие. Подавляющее большинство желают сдохнуть. Гневных комментаторов не останавливает даже то, что за последние три месяца Андрей потерял маму, родной город Мариуполь и друзей оттуда.

"Подписчики из России очень многое мне писали. И проклятия, и "чтобы я сдох". Но немало и тех, кто шокирован всем происходящим. Они писали: "Мы с вами. Держитесь". Винят, бывает, что я обращаю внимание только на желающих зла. Но нет. Есть люди, которые выражали соболезнования", - добавил Андрей Бедняков.

Напомним, ранее Беднякова обвинили в предательстве Мариуполя.

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