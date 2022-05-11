Телеведущий поспешил поставить гневных комментаторов на место.

Украинского телеведущего Андрея Беднякова, который прославился во многом благодаря проекту "Орел и Решка", обвинили в том, что он якобы предал родной город Мариуполь в Донецкой области. Негативные комментарии писали россияне.

"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "Через 50 лет приедешь, и то, если простим" (писали люди из России). Очень интересная логика. То есть, чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других.

Чтобы не "предать свой город", нужно предать свою страну. Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: я - украинец. И другой Родины у меня нет. А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели - вы! И за деньги Родину не купишь", - гневно написал Бедняков.

Телеведущий уточнил, что не сомневается в скорейшем возвращении в украинский Мариуполь.

"И в Мариуполь мы вернёмся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом. И в этом наша сила", - резюмировал Андрей Бедняков.

Напомним, в России обиделись на Киркорова из-за поездки на Евровидение 2022.

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