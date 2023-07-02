Телеведущая восприняла эти слухи с юмором.

Украинская телеведущая Леся Никитюк ответила на слова блогера Богдана Беспалова о том, что она длительное время состояла в отношениях с мужчиной, однако тот в начале полномасштабного российского вторжения сбежал от нее за границу.

Знаменитость не смогла удержаться и пошутила на эту тему. На своей странице в Instagram она со слезами на глазах рассказала, как якобы все было на самом деле.

Никитюк с юмором заявила, что у ее "возлюбленного" было биполярное расстройство, поэтому вечером она ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с телевизионным оператором. Так они якобы втроем и жили.

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"Он ради моей карьеры переспал с кем только можно и нельзя. Настоящий мужчина. Проталкивал меня везде, куда только мог. Но началось полномасштабное вторжение и с первой утренней сиреной он сбежал. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо... Не верьте слухам", – сказала Никитюк.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов рассказал, что Никитюк встречалась с влиятельным мужчиной, однако тот сбежал от нее за границу в начале большой войны. По его словам, телеведущая страдала из-за такой любовной драмы.

К слову, Никитюк скрывает свою личную жизнь. Известно лишь то, что она состояла в отношениях со своим соседом. Пара даже готовилась к свадьбе, но она не состоялась.

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