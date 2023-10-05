На днях блогерша показала, что передала военным четыре машины, а также анонсировала сбор средств.

Скандал вокруг блогерши Юлии Вербы (Вербинец) не утихает. На фоне того, что комик Антон Тимошенко и волонтер Сергей Притула высмеяли ее позицию относительно донатов и публичного обсуждения помощи ВСУ, девушка получила немало хейта. А вчера она показала, что передала военным машины и даже побывала в Запорожской области.

Сама Верба отмечала, что она купила четыре внедорожника которые будут использоваться для эвакуации. По словам блогерши, военные просили у нее именно такие машины, ведь их легче ремонтировать, чем дорогие иномарки.

Впрочем, поступок девушки растрогал не всех. Боец батальона "Айдар" Стас "Осман" Бунятов мощно разнес Вербу и высмеял ее помощь. Военный сделал пост в своем Telegram-канале "Говорить снайпер" и отметил, что блогерша внезапно вспомнила о помощи ВСУ и публично закрыла всего лишь два сбора.

"Как закрыть 2 сбора за войну по 500 тысяч с многомиллионной аудиторией и хайпануть на весь интернет своим улиточным мозгом? Будьте Юличкой Вербой, купите 4 совковых корча для эвакуации, которые доедут до первой горки. Как же вы за*бали хайпить на войне, шкуры тупорылые", - гневно написал "Осман".

Машины от Вербы начал критиковать не только военный. В сети началась новая волна хейта, поэтому блогерша публиковала несколько видео с объяснениями своего выбора.

Впрочем, от критики это ее не спасло. Комментаторы пишут:

"Наконец проснулась"

"Юля, я извиняюсь. А что это за г*вно для эвакуации ВСУ? Это прикол такой? Эти корыта совковые и 500 метров не проедут"

"Начался хейт, и начали покупать машины".

Скандал вокруг Юлии Вербы - с чего все началось

Несколько недель назад Притула пообщался с Тимошенко и пошутил о блогерше Вербе. Они обсудили заявления девушки, которая говорила, что не хочет публично щеголять донатами и помощью военным.

Впоследствии Верба отреагировала на критику. Она заявила, что на ее имени якобы просто "пиарятся".

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