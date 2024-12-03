Евгений Синельников рассказал о своей эффективности во время войны в тылу.

Украинский режиссер и ведущий, который работал над созданием шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников прокомментировал мобилизацию в Украине. Телезвезда ответил, готов ли он отправиться на фронт и защищать Украину с оружием в руках.

По словам Евгения, он все время полномасштабного вторжения находится в Украине и не планировал никуда бежать. Кроме того, режиссер рассказал в интервью Славе Демину, что по закону вовремя обновлял военно-учетные данные и не скрывался от ТЦК. Синельников отмечает, что он готов встать на защиту страны, если это потребуется. А также верит, что война завершится уже совсем скоро.

"Я не умею этого, я не дрался никогда. Я не могу сказать, что я рвусь, но я и не отмазываюсь. Я в "Резерве". Вообще считаю, что те, кто остался в Украине, через Тису не переплыл, мы все сейчас играем в лотерею. Но выиграть джекпот - очень большой шанс. Такого не было в 2014-м, 2004-м. Мы еще не могли выиграть джекпот. А здесь он сейчас на горизонте, мы его чувствуем", - подчеркнул ведущий.

Также режиссер отметил, что считает себя эффективным и в тылу. По его мнению, он является одним из тех украинцев, которые поднимают экономику государства и развивают украинскую культуру.

"Мы не взяли автоматы и не пошли. Но все равно мы не свалили, мы делаем, мы поднимаем, мы делаем то, что мы можем для этого государства. Мы развиваем головы, закладываем правильные вещи. Мы закладываем уважение к Украине и украинцам", - добавил Евгений.

Напомним, ранее Евгений Синельников раскритиковал Винника, который сбежал за границу. Режиссер убежден, что артисту уже не удастся восстановить былую популярность.

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