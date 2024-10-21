'Я не понимаю, как люди даже не пытаются переходить на украинский', - актер Сергей Кисель

Он призвал искоренять русский язык в Украине.

Известный украинский актер Сергей Кисель высказался о языковом вопросе. По его словам, он всегда разговаривал на русском, однако после 2022 года сознательно отказался от этого языка.

Несмотря на то, что он родом из Хмельницкого и его родители разговаривают на украинском, он все же общался на языке страны-агрессора. Но сейчас он полностью перешел на украинский, хоть иногда у него и проскакивают российские слова.

"Я родился и вырос в городе Хмельницкий, моя семья там общается на украинском. Поэтому переходить было конечно не трудно. Но я разговаривал на русском. Снимали большинство всего на русском. Поэтому и есть такой грешок. Я не могу сказать, что полностью разговариваю исключительно на украинском, иногда еще проскакивает словечко. Знаете, это как плохая привычка. Говорят, от привычки можно избавиться за 21 день. Но оно сидит в нас очень глубоко. В наших генах, в памяти с детства, юности. Ведь все мы смотрели советские фильмы и слушали их музыку. Это было частью нашей жизни", сказал Кисель в интервью УНИАН.

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Сейчас, как он отметил, это нужно искоренять:

"Как сорняк на огороде. Взял сапу и руби. Как по мне это должно быть сознательным поступком человека, который себя уважает. Я не понимаю, как люди продолжают и даже не пытаются переходить на украинский, когда ежедневно нас уничтожают. Как, выходя из укрытия, у них поворачивается язык окликать своих детей на языке оккупанта. Это просто какой-то сюрр".

Напомним, актер Сергей Кисель в интервью УНИАН рассказал о съемках в кино, об отношениях с женой и ревности, а также о коллегах-россиянах и почему никогда с ними не дружил.

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