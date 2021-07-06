Бритни Спирс, которая всеми силами старается избавиться от опеки отца, решила уйти на пенсию. Певица хочет официально завершить карьеру, а ее менеджер увольняется.
Об этом в письме для отца певицы и судьи, которая ведет дело об опеке, написал менеджер звезды Ларри Рудольф, передает издание Variety.
Менеджер решил уйти в отставку из-за того, что узнал о планах певицы уйти на пенсию. В течении последних лет он не занимался делами Спирс, так как она брала долгосрочный отпуск. По словам Рудольфа, теперь в его профессиональных услугах для Бритни Спирс нет необходимости.
Менеджер также отметил, что не имеет отношения к опеке над певицей и никогда не вмешивался в эти дела.
"Я всегда буду невероятно горд за то, что мы достигли за наши 25 лет вместе. Я желаю Бритни здоровья и счастья на свете, и я буду рядом с ней, если я когда-нибудь снова понадоблюсь ей, как и всегда", - написал в своем письме об отставке Рудольф.
Сама Бритни Спирс пока никак не комментирует заявление менеджера и его слова о том, что она завершает карьеру.
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