В этот раз звезда хочет не просто уйти в бессрочный отпуск, а навсегда покинуть шоу-бизнес.

Бритни Спирс, которая всеми силами старается избавиться от опеки отца, решила уйти на пенсию. Певица хочет официально завершить карьеру, а ее менеджер увольняется.

Об этом в письме для отца певицы и судьи, которая ведет дело об опеке, написал менеджер звезды Ларри Рудольф, передает издание Variety.

Менеджер решил уйти в отставку из-за того, что узнал о планах певицы уйти на пенсию. В течении последних лет он не занимался делами Спирс, так как она брала долгосрочный отпуск. По словам Рудольфа, теперь в его профессиональных услугах для Бритни Спирс нет необходимости.

Менеджер также отметил, что не имеет отношения к опеке над певицей и никогда не вмешивался в эти дела.

"Я всегда буду невероятно горд за то, что мы достигли за наши 25 лет вместе. Я желаю Бритни здоровья и счастья на свете, и я буду рядом с ней, если я когда-нибудь снова понадоблюсь ей, как и всегда", - написал в своем письме об отставке Рудольф.

Сама Бритни Спирс пока никак не комментирует заявление менеджера и его слова о том, что она завершает карьеру.

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Автор: Полина Кузенко