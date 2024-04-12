Он не скрывает, что Оля для него - это идеал женщины.

Кулинар Владислав Мицкевич, который недавно говорил о романе с певицей Олей Поляковой, наконец решил рассказать правду.

Мужчина расставил все точки над "і" и заявил, что эта романтическая история была просто выдумкой.

"Если честно... Не было никакого романа, но была действительно какая-то, мне кажется, искра. Я думаю это было", - признался Влад в программе "33 запитання від ЛЮКС ФМ".

А потом добавил, что скандальные фото с Поляковой, где они целуются в губы, ничего особенного не значат.

"У меня пол галереи таких фотографий, где я целуюсь с женщинами. Это, как по мне, обычное фото. Конечно, оно имеет какой-то сексуальный характер, но давай откровенно... Я не урод, я ростом с Олю, большой еврей, что ей максимально нравится. Поэтому я уверен, что да, я ей всегда нравился. Я почему-то так считаю. Она также офигенная, красивая девушка. Для меня - это мой идеал, высокие ноги, красивая грудь, красивые губы, маленькое лицо, большие глаза - мой типаж", - сказал Влад.

Однако добавил, что в будущем может быть все и даже реальные отношения, если Полякова сама захочет.

Что известно о "романе" Мицкевича и Поляковой

В конце марта обозреватель украинского блогер Богдан Беспалов "слил" информацию об отношениях Оли Поляковой и Влада Мицкевича . Тогда были обнародованы и их совместные фото.

Позже сам Мицкевич подтвердил роман со звездой, добавив, что они уже год живут вместе. Однако певица все опровергла и подчеркнула, что счастлива в браке со своим мужем Вадимом и никогда ему не изменяла.

Затем Влад извинился перед Олей и объяснил, что на него подействовали антидепрессанты и алкоголь.

Напомним, ранее известный украинский кулинар рассказал, можно ли купить победу на "МастерШеф".

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