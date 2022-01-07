Расставание со Златой Огневич Задворный не считает травматическим разрывом.

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка" Андрей Задворный после расставания со Златой Огневич признался, что сейчас у него нет девушки и он открыт к новым отношениям.

Об этом Задворный рассказал своим подписчикам в сториз на своей странице в Instagram.

Он отметил, что отношения с Огневич были "полуторамесячным романом", после которого уже "прошло больше времени, чем он длился". При этом, Задворный не считает расставание с Огневич травматическим разрывом, как это было более полутора лет назад в других отношениях.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он после "Холостячки" быть с обычной девушкой, а не со знаменитостью Задворный подчеркнул, что "с обычной девушкой он не будет".

"Я буду с самой лучшей, ведь моя - самая лучшая для меня", - написал он.

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Также Задворный раскрыл критерии, каким должна соответствовать девушка, которая сможет завоевать его сердце.

"Разделяет мои ценности и мировозрение; легкая, веселая и самоироничная; самодостаточная или стремящаяся к этому; внешне для меня привлекательна; любит путешествовать; развивается, учится новому", - написал он.

Помимо этого Задворный рассказал, что для него значит влюбленность. По его словам, это хоть и прекрасное, но не конструктивное состояние, при котором важно сохранять трезвый ум, чтобы понимать, насколько подходит человек, который сейчас рядом.

"Это нужно для того, чтобы после того, как гормоны улягутся, не осталась пустота, а появилась основа для любви", - считает Задворный.

Как сообщал УНИАН, в финале шоу Холостячка за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

Огневич и Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца и рассталась. Как рассказал экс-возлюбленный "холостячки", все произошло по его инициативе, поскольку у него прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Затем и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и "историях" в сети.

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