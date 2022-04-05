Украинская певица показала свое черно-белое фото и озвучила некоторые мысли.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась в Instagram деталями своего эмоционального состояния. Чтобы проиллюстрировать это, она выбрала черно-белое фото, на котором певица смотрит в кадр.

"Никогда не понимала до конца выражение "выплакала все глаза". Кажется, теперь я знаю как это ..",- написала Светлана у себя на странице.

В комментариях многочисленные поклонники поддержали артистку в такое непростое время.

"Все обязательно будет хорошо!", "Мы сильные, мы выстоим, мы победим", "Мы им никогда не простим", "Хорошо выглядите! Держитесь, мы победим! За нами правда!",- пишут в комментариях подписчики.

Напомним, Светлана Тарабарова растрогала сеть нежным снимком с маленькой дочерью.

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