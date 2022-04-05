Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась в Instagram деталями своего эмоционального состояния. Чтобы проиллюстрировать это, она выбрала черно-белое фото, на котором певица смотрит в кадр.
"Никогда не понимала до конца выражение "выплакала все глаза". Кажется, теперь я знаю как это ..",- написала Светлана у себя на странице.
В комментариях многочисленные поклонники поддержали артистку в такое непростое время.
"Все обязательно будет хорошо!", "Мы сильные, мы выстоим, мы победим", "Мы им никогда не простим", "Хорошо выглядите! Держитесь, мы победим! За нами правда!",- пишут в комментариях подписчики.
Напомним, Светлана Тарабарова растрогала сеть нежным снимком с маленькой дочерью.