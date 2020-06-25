Вова Остапчук раззадорил фанатов гавайским "луком" на кухне

Телеведущий мечтает о море.

Украинский телеведущий Вова Остапчук опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует на кухне.

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На снимке Вова предстал в плавках с гавайским принтом, шляпе, солнцезащитных очках и с бокалом алкоголя в руке. Антуража добавили фрукты, растение на столе и водный сачок. А чтобы развеселить подписчиков уж до конца, Остапчук надел нарукавники, в которых обычно плавают дети.

"Как же мы все ужасно соскучились по обычной и нормальной жизни. Но единственный человек, который хочет продления карантина! Это моя мама. Судя по количеству закрутки, которую она готовит - мама рассчитывает, что карантин отменят не раньше 2022 года. И это только черешня, ребята. На самом деле, сколько продлится масочный режим зависит от тебя и меня, от всех. Соблюдаем дистанцию, слушаем Минздрав и мечтаем о море... Настоящем море, с ногами в песке, шумными друзьями, танцами до утра, громкой музыкой", - написал Остапчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук "удленил" себе нос.

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