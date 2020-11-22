Елена Войченко рассказала о том, что сейчас происходит в их взаимоотношениях.

Экс-супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, Елена Войченко, рассказала, что тот подал иск в суд. Он хочет отсудить у нее детей.

Об этом говорится в программе "Светская жизнь".

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По словам Елены, она настаивала на том, чтобы дети общались с отцом. Она хотела, чтобы они познакомились с его новой супругой Кристиной Горняк, и чтобы они присутствовали на свадьбе. Так как дети должны понимать, что происходит. Однако за все время совместной жизни Владимира и Кристины дети виделись с ними всего несколько раз.

Также Елена отметила, что сейчас Владимир подал иск в суд, чтобы забрать у нее детей. Так заявила экс-супруга шоумена, он даже ей угрожал.

"Владимир очень часто мне озвучивает разные вещи и перемешивает их с угрозами, шантажом. Я вообще в последнее время прошу его только писать",– призналась Елена Войченко.

Кроме того, оказалось, что у Остапчука затяжная депрессия. Именно такой диагноз ему поставили врачи. Такое его нестабильное состояние тянется еще с юношества.

"Он действительно довольно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывать не то, что есть на самом деле", - сказала Войченко.

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Автор: УНИАН