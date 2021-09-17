Солистка группы KAZKA призналась, что сейчас у нее "мечтательное и влюбленное" настроение.

Украинская певица, фронтвумен популярной группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о новых отношениях с загадочным молодым человеком.

Новостью о своем новом романе исполнительница поделилась в программе "Звездный путь".

"Я сейчас встречаюсь с парнем… Нет, не из шоу-бизнеса. Мечтательное, влюбленное настроение… Потому – кто знает, что будет", – отметила Зарицкая

Стоит отметить, что в прошлом году певица пережила достаточно болезненное расставания с парнем-иностранцем.

Читайте такжеСолистка Kazka в образе сказочного существа снялась топлес (фото)Ранее сообщалось, как Александра Зарицкая назвала себя квир-персоной, чтобы поддержать Melovin, который совершил каминг-аут.

Позже певица объяснила, что считает себя гетеросексуалкой, но просто не хочет ограничивать себя.

"Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем. Заявив о том, что я квир-человек, я хотела максимально поддержать каминг-аут Melovin, чтобы он знал, что не один", – отметила тогда она.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц