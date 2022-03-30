Она подчеркнула, что нашей страной правят настоящие бойцы, которые не любят проигрывать.

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская вспомнила, как в 2006 году в первом сезоне популярного проекта "Танцы со звездами" на 1+1 боролась в финале за первое место с тогда еще актером и сценаристом студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. На примере этого шоу звезда подчеркнула, что президент Украины умеет сражаться до конца и побеждать.

Об этом Могилевская заявила в интервью "Украина 24".

Она подчеркнула, что нашей страной правят настоящие бойцы, которые не любят проигрывать. Мало того, дух победителя, по мнению певицы, есть в каждом украинце.

Тогда, в 2006 году, Владимир Зеленский в паре с Еленой Шоптенко завоевал "золото", а Могилевская со своим партнером Владом Ямой забрала "серебро".

"Я знаю его в соревновании. Знаю, что он не сдастся никогда. Никогда не покинет, он пойдет до конца. Он человек очень смелый, очень азартный. У него есть понимание "мое", "наше", "я должен победить" и прочее. Нам очень повезло, на самом деле, что именно он, что именно Кличко (мэр Киева – УНИАН)... Это бойцы", - прокомментировала звезда.

Могилевская подчеркнула, что ее соотечественники не понаслышке знают об умении быть первыми во всем. Именно поэтому, Россию ждет фиаско и поражение.

"Россия просто не знает, что у нас каждый второй – это Бубка, это Кличко, это Зеленский, это Шевченко. Это люди, которые, играя по правилам, побеждали весь мир, а если на них напасть без правил, то там ничего не останется" , – уверенно заявила Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская предрекла Украине "красивую" победу в войне, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: