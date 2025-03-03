Он поблагодарил всех, кто чувствует, как много значит единство.

В ближайшее время страны Европы сформируют общие позиции по войне в Украине и собственной безопасности, чтобы представить их Соединенным Штатам Америки.

Об этом в видеообращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на саммите Securing Our Future все поддержали то, что реальный мир требует реальных гарантий безопасности. В ближайшие недели ожидается много встреч в рамках дипломатии ради мира.

"Конечно, мы осознаем важность Америки. И мы благодарны за всю поддержку, которую получили от Соединенных Штатов Америки. Не было такого дня, когда мы не чувствовали этой благодарности", - добавил президент.

Видео дня

Зеленский отметил, что Украине нужен мир, а не вечная война, и ключом к прекращению войны являются именно гарантии безопасности:

"В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши позиции, наши общие позиции. Линии, которых мы должны достичь, и линии, с которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки. Надежность, продолжительность мира, правильное соглашение об окончании войны - это наш общий приоритет".

Саммит в Лондоне

2 марта в Великобритании состоялся саммит "Securing Our Future", посвященный укреплению обороноспособности Европы и поддержке Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. В мероприятии приняли участие лидеры европейских государств, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные чиновники.

Великобритания объявила о предоставлении Украине доступа к экспортному финансированию на сумму более 1,5 миллиарда фунтов стерлингов для закупки более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны. Также лидеры ЕС договорились о необходимости срочного укрепления оборонных возможностей и увеличения военных расходов.

После саммита президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Сандрингемском дворце.

Вас также могут заинтересовать новости: