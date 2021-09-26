Супруги отправились на отдых в Одессу.

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма недавно отпраздновал со своей женой Лилией 7 лет супружеской жизни. Так, они решили отправиться на отдых в Одессу, чтобы отметить эту дату.

На новых фото можно увидеть, что они очень романтично проводят уик-енд. Пока их сын Леон играет в детской комнате одного из отелей, супруги решили провести время в джакузи, которое наполнили пеной.

И Влад, и Лилия позировали на снимках с бокалами шампанским в руках. Видно, что они до сих пор счастливы вместе.

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"Почему мы вместе… Удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно. Начать с вечернего совместного чаепития при свечах, рассказав друг другу как прошёл день. Уехать в другой город или страну за приключениями, сообщив о поездке за час до выезда", - написала Лилия.

"Безумно красивые", "Потрясающие фото! Вы очень милые", "Вы просто космически красивые. Влюблена в вашу пару", "Желаю вам всегда быть счастливыми", "Замечательная семья", - отреагировали на фото поклонники.

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Автор: Диана Могилевич