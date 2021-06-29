Лето Влада Дарвина началось с большого количества событий! Сначала Влад Дарвин сообщил о том, что впервые стал отцом, а период беременности семья скрывала ото всех.

У продюсера и автора песен Vlad Darwin недавно родился первенец - сын Рональд. Новоиспеченные родители малыша сделали семейную фотосессию. Одна из фотографий стала обложкой нового номера журнала "Отдохни".

"У меня был замысел сделать атмосферные летние снимки в кантри стиле. Мы с Кристиной мечтаем в старости построить свою ферму с фруктовыми садами. Рождение сына очень изменило нас. Мы стали проще, избегаем городской суеты, чаще тянемся к природе, к тихой загородной жизни", - рассказал певец.

На снимках Влад позирует в винтажной шляпе с подогнутыми полями. А на Кристине платье василькового цвета. На руках у родителей — стильный малыш.

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Vlad Darwin также поделился, что это еще не все сюрпризы. Уже скоро, а именно 1 июля, выйдет песня и клип, которые он посвятил своему сыну!

"Образ фермера, крестьянина, новая песня в минималистическом звучании и киношный клип без ретуши — это далеко не все переосмысление, которое мне подарил Рональд. Ощущение благодарности внутри меня радует! Я очень надеюсь, что мое новое творчество найдет отклик в сердцах слушателей", - прокомментировал Vlad Darwin.

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Автор: Диана Могилевич