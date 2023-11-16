Бывший друг актера сделал неожиданное заявление о нетрадиционной ориентации Смита.

Голливудский актер Уилл Смит попал в неприятную историю. Обладателя премии "Оскар" обвинили в том, что он гей.

По информации Daily Mail, бывший друг и помощник Смита - брат Билаал-сообщил, что поймал актера во время интимных отношений со звездой сериала "Принц из Беверли-Хиллз" Дуэйном Мартином.

Скандальную новость экс-помощник Смита сделал во время презентации своей книги "Демонический круг Уилла Смита".

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Билаал уточнил, что, мол, однажды попал в гримерку актера и увидел, как тот занимается сексом со своим коллегой. В ответ Смит назвал эти заявления чепухой и сообщил, что хочет подать в суд из-за клеветы.

Представитель актера уточнил: "Это сфабрикованная история и это полная ложь. Уилл планирует подать в суд".

Что известно о Уилле Смите

Уилл Смит - известный американский музыкант и актер, сыгравший в более чем 40 фильмах и сериалах. Путь мужчины к популярности был непростым, обо всех перипетиях и проблемах знаменитость рассказал в автобиографической книге под названием "Will. Уилл".

А в киноиндустрии карьера Смита началась с ситкома "Свежий Принц из Бел-Эйр", где он сыграл рядового подростка. Впоследствии были роли в таких известных фильмах, как "День Независимости", "Люди в черном", "В погоне за счастьем", "Фокус". Будучи зрелым мужем, Уилл Смит может считаться одним из самых успешных американских актеров, который несколько раз был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус.

Напомним, что актер Уилл Смит попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней.

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