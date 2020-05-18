"Талантливая с детства": Виктория Бекхэм умилила сеть архивным фото

Виктория Бекхэм опубликовала архивное фото, на котором продемонстрировала, что дизайнерские навыки имела с детства.

Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм умилила юзеров редким детским фото.

На своей странице в Insatgram звезда опубликовала архивное фото, на котором продемонстрировала, что дизайнерские навыки имела с детства.

На снимке Виктория сравнила два фото, на одном из которых изображена малой с детской утюгом, а на другом снята в своем ателье во время работы над новой коллекцией своего модного дома.

Читайте такжеИгривая Кейт Бекинсейл "приготовила" пиццу из собственного кота (видео)

"Ателье всегда было моим предназначением? Работаю над новой пре-коллекцией", - подписала снимки звезда.

Поклонники оценили фото снимки дизайнера и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Прекрасная как тогда так и сейчас", "Боже мой, какая вы милая", "Талантливая с детства", - писали под фото подписчики знаменитости.