Певец поделился фото с маленьким сыном.

Украинский певец Виктор Павлик после серьезной ссоры с молодой женой Екатериной Репяховой публично признался ей в любви.

Музыкант опубликовал фото с сыном в своем Instagram и написал:

"Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму".

Многих подписчиков очень растрогало и фото, и признание.

На днях Репяхова в слезах намекнула на развод с Павликом:

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До этого она подала иск в суд против бывшей жены Виктора Павлика Ларисы Созаевой. Но суд отклонил ее заявление из-за неправильно поданных документов. Кроме того, певец не поддерживает позицию нынешней жены. Скорее всего, именно это и стало причиной их ссоры.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова: свадьба и рождение сына

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года.

15 июня 2021-го у пары родился сын. Мальчика назвали Мишей.

Для музыканта это четвертый брак. Первая жена Лидии родила певцу сына Александра, вторая жена Светлана – дочь Кристину, а третья – сына Павлика.

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Автор: Катерина Шварц