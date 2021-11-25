Бизнес Кати Репяховой находится под угрозой.

Супруга украинского артиста Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Катя Репяхова пожаловалась в своем Instagram на атаку недоброжелателей.

"Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов. Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей. Не считая, одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман - не вор", - написала Катя, намекнув, что спровоцировала атаку экс-жена Павлика - Лора Созаева.

Читайте такжеВозраст - не помеха: 5 украинских пар с огромной разницей в возрастеОказывается, что несколько дней назад рекламодателей Кати атаковали боты, из-за чего они начали отказываться от сотрудничества с ней.

"Сначала у меня была истерика, слёзы, нервы, страх. Но я взяла себя в руки. Не Инстаграмом единым. Этот случай - прекрасная возможность создать своё дело за пределами Инстаграма. У меня есть много идей и возможностей (поверьте, недоброжелатели)! Я всегда мечтала делать меньше рекламы, но крупным брендам, которые рекламируют исключительно своё имя или сайт, и это тоже хорошая возможность воплотить в жизнь", - добавила Катя.

Напомним, ранее Катя Репяхова и Лора Созаева публично поскандалили.

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Автор: Диана Могилевич