Певец станет отцом в четвертый раз.

Украинский артист Виктор Павлик станет отцом в четвертый раз. Малыша ему родит его супруга и по совместительству концертный директор Екатерина Репяхова.

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Об этом сказал в программе "ЖВЛ".

В июне у пары родится сын. О беременности Репяховой стало известно во время их отдыха в Яремче.

"Значит, это будет самый молодой Павлик! Это будет брат моих детей Саши и Кристины. И Павла — моего сына! Царство ему небесное. И это будет дядя моих внуков! Это очень интересно! Видите, как оно в жизни", - сказал Павлик.

Также певец сказал, что к воспитанию сына подойдет со всей ответственностью. Кроме того, он добавил, что на том свете хочет встретиться со своим покойным сыном Павликом.

"Конечно, когда родится у нас ребенок с Катей, и это будет мальчик, конечно максимально будет вложено себя в него. Хочется уйти на тот свет с нормальной чистой душой, чтобы встретиться там с моим сыном. С Павликом. И не стыдно было ему смотреть там в глаза. Или обнять его. А я свято верю в то, что мы обязательно на том свете встретимся", - добавил артист.

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Автор: УНИАН