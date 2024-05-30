Артистка ответила, общается ли с ним.

Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, рассказала о своем брате - известном артисте Мише Марвине. Исполнительница призналась, что родной человек желал ей смерти.

TAYANNA неохотно рассказывает о младшем брате, который, живет в России. По словам Татьяны, она не поддерживает связь с Мишей, который стал на сторону путинского режима. Звезда полностью прекратила общение с Марвиным.

Певица живет в Киеве и ежедневно слышит тревоги и взрывы. При этом ее брат, который предал родину, не только не поддерживает сестру, но и желает ей смерти. Решетняк призналась, что получала гневные сообщения от Миши.

"Я эту тему абсолютно не поднимаю. Вообще о брате в интервью я не поднимаю эту тему, потому что как я уже объясняла, я не несу ответственность за других людей, за братьев, за сестер. Моя позиция, мне кажется, абсолютно ясна. Мне кажется, что вопросов не должно быть. Когда ты открываешь Instagram и читаешь сообщения: "Чтобы ты сдохла", "Чтобы на тебя ракета упала". Тут точка", - поделилась TAYANNA.

Пророссийская позиция Миши Марвина

Марвин родом из Черновцов. Вся его семья живет в Украине, в отличие от него, который много лет назад уехал в Москву. Сейчас певец строит свою карьеру в РФ и сотрудничает с музыкальным лейблом Black Star.

В начале российского полномасштабного вторжения Миша был на отдыхе в Дубае. Однако 2 марта он поддержал Украину и выступил против войны. После этого он прекратил работу с Black Star.

Но исполнителя хватило ненадолго. Уже в сентябре 2022 года он изменил свое мнение и вернулся в Россию. Марвин удалил все посты о войне и продолжает замалчивать о террористических действиях Кремля. К слову, певец даже выпустил совместную песню с известной путинисткой Валерией.

Напомним, ранее TAYANNA показала редкие снимки с 11-летним сыном и дала совет поклонникам.

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