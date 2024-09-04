Оля Цибульская резко высказалась о коллеге.

Известная украинская певица Оля Цибульская прокомментировала возвращение беглеца Олега Винника в украинский шоу-бизнес. Исполнительница раскритиковала коллегу и назвала его лжецом.

В начале полномасштабного вторжения Винник сбежал в Германию и отсиживался там более 2 лет. Он молчал о войне в Украине и не выходил на связь. Неожиданно в августе артист анонсировал новую песню и объявил о возвращении на большую сцену. Грандиозное возвращение обернулось провалом, а наглое поведение Олега раскритиковали в сети.

Не была исключением и Цибульская. Она "разнесла" певца, приравняв его к лживому мужчине, который два года "гулял" неизвестно где, а теперь пытается отбелить свою репутацию.

Ольга подчеркнула, что она против, чтобы подобные артисты возвращались в Украину. Знаменитость считает, что украинцам стоит тщательнее выбирать, кого поддерживать в сложное время.

"Это, знаете, как мужчины некоторые есть в жизни. Он тебя обманул, бросил, где-то шатался с какой-то, прижимался, говорил ей, как любит, а через два года приплыл и говорит: "Я без тебя не могу". Я бы такого мужика на порог не пустила, а девушки пусть решают. Мне кажется, уже пора набраться здравого смысла и понять, что артист из Украины и украинский артист - это два разных артиста", - подчеркнула исполнительница.

Напомним, ранее Олег Винник впервые рассказал о своей редкой болезни. Артист поделился, как чувствует себя сейчас.

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