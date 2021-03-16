Вероника Белик вновь порадовала поклонников фото в бикини.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram фото с отдыха в Коста-Рике.

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На снимке девушка позирует в коричневом раздельном купальнике. Стоит отметить, что у Вероники пышные формы, которые не всегда вмещаются в микробикини. На опубликованном фото Вероника сидит на диванчике в окружении пальм.

"Найдите того, кто заставляет вас улыбаться, даже если вы не хотите", - написала модель.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич