38-летняя Вера Брежнева показала невероятно молодое лицо на фото
15:55, 29 апреля 2020Звезды
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На фото Брежнева крупным планом показывает свое лицо, на котором не видно ни одной морщинки.
Instagram Вера Брежнева
38-летняя певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым ярким фото.
Снимок она выложила на странице в Instagram.
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На фото Брежнева крупным планом показывает свое лицо, на котором не видно ни одной морщинки. Певица сделала макияж с яркими стрелками и вызвала настоящее восхищение фанатов.
"Красотка!", "Как молодо вы выглядите, Вера", "Невероятная красваица", "Обворожительна.. сексуальна... но иногда прищур, как у женщин с низкой социальной ответственностью., к сожалению, хотя, это тоже притягательно...", - написали Вере в комментариях.
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