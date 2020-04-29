38-летняя Вера Брежнева показала невероятно молодое лицо на фото

На фото Брежнева крупным планом показывает свое лицо, на котором не видно ни одной морщинки.

38-летняя певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым ярким фото.

Снимок она выложила на странице в Instagram.

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На фото Брежнева крупным планом показывает свое лицо, на котором не видно ни одной морщинки. Певица сделала макияж с яркими стрелками и вызвала настоящее восхищение фанатов.

"Красотка!", "Как молодо вы выглядите, Вера", "Невероятная красваица", "Обворожительна.. сексуальна... но иногда прищур, как у женщин с низкой социальной ответственностью., к сожалению, хотя, это тоже притягательно...", - написали Вере в комментариях.