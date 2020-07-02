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Вера Брежнева в "голом" платье свела сеть с ума (фото)

09:58, 02 июля 2020
Звезды
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Кадр со съемок клипа "Вечериночка"

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По словам артистки, наряд весит 5 кг. Фото платья артистка поделилась в Instagram. В нем 38-летняя исполнительница снялась в клипе с MONATIK'ом на песню "Вечериночка".

Наряд действительно впечатляет: он расшит камнями и едва прикрывает сочную грудь Брежневой. А из-за телесной подкладки кажется, что платье "голое".

"Когда ты берешь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя, благодаря специальным конструкциям - перестаешь вообще ощущать его на теле", - рассказала артистка о платье украинского дизайнера Ивана Фролова.

Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa

Ранее украинский певец MONATIK и живущая в России артистка Вера Брежнева выпустили совместную песню. Композиция получила название "Вечериночка", и артисты уже даже презентовали на нее клип.

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Теги: #фото#Вера Брежнева