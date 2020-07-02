Вера Брежнева в "голом" платье свела сеть с ума (фото)

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от пикантного наряда певицы.

Украинская певица, звезда "золотого" состава группы "ВИА Гра" Вера Брежнева предстала в необычном "голом" платье.

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По словам артистки, наряд весит 5 кг. Фото платья артистка поделилась в Instagram. В нем 38-летняя исполнительница снялась в клипе с MONATIK'ом на песню "Вечериночка".

Наряд действительно впечатляет: он расшит камнями и едва прикрывает сочную грудь Брежневой. А из-за телесной подкладки кажется, что платье "голое".

"Когда ты берешь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя, благодаря специальным конструкциям - перестаешь вообще ощущать его на теле", - рассказала артистка о платье украинского дизайнера Ивана Фролова.

Ранее украинский певец MONATIK и живущая в России артистка Вера Брежнева выпустили совместную песню. Композиция получила название "Вечериночка", и артисты уже даже презентовали на нее клип.

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