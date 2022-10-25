После полномасштабного вторжения РФ в Украину Григорий и его жена Кристина приняли решение увезти сыновей из Киева в Ивано-Франковск.

Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной дали интервью, в котором рассказали о том, как их дети реагируют на войну. Чтобы максимально их обезопасить, родители увезли сыновей в Ивано-Франковск, однако недавно семья снова вернулась в Киев.

Как рассказала Кристина Решетник в интервью ЖВЛ, их старший сын Иван все понимает и даже поддерживает маму в моменты особой печали.

"Нашему старшему сыну Ивану уже 9 лет, он пошел в третий класс. Были даже такие периоды, когда Иван видел, что я читаю новости, расстраиваюсь, плачу. Хотя я и пыталась максимально не показывать этого… Он спрашивал: "Мама, что случилось?" Я говорила, что читаю вот такие новости. Он говорил: "Мама, не переживай, все будет классно", - сказала со слезами на глазах Кристина Решетник.

Сам Григорий подчеркнул, что несмотря на возможность выехать за границу (он - многодетный отец, и законодательство позволяет таким мужчинам покидать страну в военное время), они приняли решение оставаться на Родине и быть полезными здесь.

Напомним, многодетный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник планирует усыновить ребенка.

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