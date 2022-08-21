Когда артистка уехала в Германию, она еще не знала об ужасной болезни.

Вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков впервые вспомнил, как его жена рассказала ему о раке. Артистка не знала о своей ужасной болезни, когда она уехала в Германию.

Об этом Исаков рассказал в комментарии журналисту ТСН.

Вдовец вспомнил, что когда Писанка уже была в Германии, она ему позвонила и рассказала о страшном диагнозе. В этот момент артистка была полностью спокойной, она совсем не паниковала.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал оформлять документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила, таким спокойным, совершенно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, - у меня опухоль", - рассказал Исаков.

Вдовец подчеркнул, что его жена сохраняла хорошее настроение даже когда ей уже было плохо. Писанка даже слушала своих подруг, которые жаловались на свою жизнь. Артистка старалась поддержать близких ей людей и ставила себя в пример.

"Когда она лежала, даже после химии, было не очень хорошо, звонили какие-то подруги, жаловались на свою жизнь, она их по телефону успокаивала, что все хорошо, успокойтесь, все будет хорошо. Вот вам пример... Понятно, что в глубине души где-то там она молилась, но ведь все равно... С виду она всегда была улыбчива, всегда в хорошем настроении", - поделился вдовец.

По мнению Исакова, он и его жена случайно оказались в Германии. Они не планировали эвакуироваться именно в эту страну.

"Мы когда убегали, мы еще не знали, куда мы поедем. В Германии живет кум, который помог нам на первых этапах. Когда она приехала, она же еще была на инвалидной коляске, у нее был перелом ноги. Ее там встретили, отвезли к друзьям. Потом была долгая дорога, в Германии, все эти переводы, легализация и так далее. Поэтому, мы не выбирали специально, так произошло", - прокомментировал муж Писанки.

Смерть Русланы Писанки: что известно

Напомним, 17 июля стало известно, что украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла в Германии. Впоследствии стало известно, что именно стало причиной смерти артистки.

Впоследствии вдовец Писанки дал первое интервью после трагедии и не сдержал слезы он рассказал, что артистка переносила уже шестую химию. Влад Яма рассказал, замечал ли он болезнь Русланы Писанки во время работы с ней.

Руслану Писанку уже кремировали. Об этом рассказала Ольга Сумская. Прощание с ней состоится в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли в Украину 21 августа с Писанкой попрощались.