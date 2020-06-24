В СБУ объяснили, почему российской артистке Варнаве разрешили въезд в Украину

В СБУ отметили, что в марте обратились в Министерство культуры Украины для обновления информации.

Служба безопасности Украины объясняет, что может исключить лицо из списка таких, которые угрожают национальной безопасности, "если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос Радио Свобода о причинах отмены запрета въезда в Украину для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы.

"Органами и подразделениями Службы безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу", – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в марте обратились в Министерство культуры Украины для обновления информации.

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Как сообщал УНИАН, Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд в Украину российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.

В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет.

"Новый канал" обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистки Екатерины Варнавы.

Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню про президента России Владимира Путина.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором вместе с Варнавой снялся и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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