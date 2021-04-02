Поклонникам понравился снимок Вакки с дочерью.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками фотографиями с маленькой дочерью.

Читайте такжеДочь "танцующего миллионера" родилась с "волчьей пастью" (фото)На странице в Instagram танцующий миллионер опубликовал свежее фото с трехмесячной Блу Иерусалимой.

На фотографии знаменитый папа, сидя на газоне держит на руках дочь. Возле знаменитого миллиардера лежат садовые перчатки.

"Блу Иерусалима проверяет работу в своем любимом саду", - подписал снимок Вакки.

Поклонникам понравился снимок Вакки с дочерью. Они засыпали его трогательными комментариями.

Кто такой Джанлука Вакки

Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в зажиточной семье.

Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.

В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его октября популярность все возрастала.

27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.

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Автор: Ирина Погорелая