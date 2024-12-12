Психолог также вспомнила ситуацию, которая 10 лет назад повлияла на здоровье боксера.

Украинская психолог Наталья Холоденко, которая ранее дружила с известным боксером и тренером Вячеславом Узелковым, прокомментировала смерть боксера. А также женщина заговорила о разводе друга с женой - тренером Мариной Боржемской.

Как известно, Узелкова не стало 9 ноября 2024 года. У знаменитости были проблемы с сердцем. За некоторое время до смерти он впал в кому, из которой так и не смог выйти. Спортсмена похоронили в Виннице, откуда он родом.

В программе "Запитала" Холоденко поделилась, что несколько последних лет не поддерживала связь с Вячеславом. Однако у нее остались только приятные впечатления от их общения в прошлом. О боксере Наталья отзывается положительно и одновременно вспомнила проблемы со здоровьем, которые были у тренера. В 2012 году он перенес инсульт, который негативно повлиял на его дальнейшую жизнь. В частности, у него возникли некоторые проблемы с речью.

"У меня о Славе Узелкове очень положительные впечатления, потому что мы общались. Я знаю, что он из бедной непростой семьи, что он очень прошел тяжелый путь, то, что у него немного речь была приторможена (это мы заметили из-за инсульта). Это было его слабое место", - считает Холоденко.

Также Наталья не обошла и тему развода Узелкова с Боржемской, которые разорвали отношения в 2018 году. По словам психолога, их расставание было неожиданным для всех, поэтому от боксера всегда можно было услышать только положительное о его семье и уже экс-супруге. После развода Холоденко не поддерживала своего друга, поскольку в то время они уже перестали общаться.

"У меня очень хорошее впечатление о нем. Мы разошлись из-за того, что он вернулся в Винницу, а я в Киев. Мы дистанцировались и уже даже не созванивались, хотя был такой период. Он всегда о своей семье очень положительно отзывался, он всегда очень гордился, что они много лет вместе, что у них такие поздние дети, но они такие долгожданные. Это просто чудо, это уникальные дети и имена у них нестандартные и, к сожалению, такая смерть. Я не следила за историей, когда они расстались. Мы уже не были в контакте, то есть это было уже неприемлемо, чтобы я делала звонок и какую-то оказывала поддержку или вопросы задавала", - рассказала психолог.

Напомним, ранее Марина Боржемская заявила, что ее дети получают угрозы после смерти Узелкова. Тренер в очередной раз обратилась с просьбой к хейтерам.

Вас также могут заинтересовать новости: