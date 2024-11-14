Тренер в очередной раз обратилась с просьбой к хейтерам.

Бывшая жена известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, который ушел из жизни 9 ноября, фитнес-тренер Марина Боржемская вышла на связь и шокировала новостью. Женщина заявила, что после смерти экс-супруга их дети начали получать угрозы.

В своем Instagram тренер сообщила, что после смерти спортсмена к их семье приковано много внимания. Она убеждена, что люди надумали себе истории, которые не являются правдивыми, и теперь направляют свой негатив на 15-летнего сына Роберта и 12-летнюю дочь Оливию.

Как известно, в 2018 году Узелков и Боржемская развелись. После этого между ними были напряженные отношения. Они не могли прийти к согласию в воспитании детей. Вячеслав редко виделся с сыном и дочерью и обвинял в этом бывшую, а она сама отмечала, что боксер не хочет участвовать в жизни детей.

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Теперь она написала, что на фоне этой истории, на нее и детей полилась волна хейта в сети. Марина обратилась к украинским изданиям и пользователям соцсетей с просьбой прекратить спекулировать на сложном периоде в их жизни.

"Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дети. Получают. Угрозы. Вы это понимаете?" - написала Боржемская.

Марина в очередной раз подчеркнула, что мало людей на самом деле знают, что происходило между ней и Вячеславом. Она призвала хейтеров почтить память покойного и не подвергать опасности живых людей.

"Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память человека, который ушел, и не направляйте свою агрессию на тех, кто остался среди живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", - добавила тренер.

Отметим, что Узелкова не стало 9 ноября в больнице в Виннице. У спортсмена длительное время были проблемы со здоровьем. В частности, он пережил сложную операцию на сердце. А позже стало известно, что состояние тренера ухудшилось и он впал в кому, в которой находился неделю. В его сердце было очень много тромбов, и в конце концов, оно не выдержало. Вячеслава похоронили в Виннице, откуда он родом.

Напомним, ранее мать Вячеслава Узелкова ответила, почему не пустила на прощание его экс-супругу. Она также рассказала об их отношениях с Боржемской.

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