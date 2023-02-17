Музыкального критика в очередной раз подняли на смех.

Российский музыкальный критик, который постоянно попадает в скандалы и поддерживает войну в Украине, Сергей Соседов много лет был членом жюри разных талант-шоу.

Он с огромным рвением критиковал вокальные данные людей, которые мечтали о большой сцене и шоу-бизнесе. Однако, как выяснилось, сам он петь не умеет. В сети появилось архивное видео, снятое в далеком 1993 году, где скандалист и путинист Соседов пытается "покорять" своим пением, но ему это не удалось.

Пользователи сети жестко высмеяли его и сделали свой вердикт: "Три нет!"

Видео дня

Что пишут фолловеры

"Моя коза так мекала. Зарезали"

"И он еще был членом жюри. Я в шоке"

"Мне другое интересно. Как он в 90-х выжил?"

"Родной брат Андрея Мацевко"

"После увиденного у меня один вопрос: он ещё умудряется говорить гадости про действительно талантливых людей?"

"И сам петь не могу, и другим не дам"

"Критиковать у него лучше получается"

"Только у меня вопрос, через чей закрытый кабинет он стал музыкальным критиком?"

"От скромности не умрёт"

"Сергей Сосепедов"

Позиция Сергея Соседова по войне в Украине

Несмотря на то, что Соседов стал известен благодаря украинским талант-шоу, после полномасштабного российского вторжения он не поддержал нашу страну. Более того, он резко негативно высказывался о российских звездах, которые осудили большую войну и уехали из страны-агрессора. Под раздачу попала и Алла Пугачева. А сына Таисии Повалий он и вовсе назвал недостойным своей матери, так как не поддержал кровопролитие в Украине.

15 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, был внесён в санкционный список Украины.

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