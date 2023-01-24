Ее и ее друга-блогера Хилми Форкса обвинили в пропаганде ЛГБТ, а также в "подстрекательстве к смене пола".

В России против TikTok-блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели уголовное дело. Обвиняют их в пропаганде ЛГБТ. Следует отметить, что Корейка - трансгендер.

Дело завели после заявления от депутата Госдумы Яны Лантратовой. В декабре 2022 года она отправила в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запрос на проверку на пропаганду ЛГБТ, трансгендерности и аморального поведения популярных тиктокеров. В ходе проверки выяснили, что действия Корейки и Форкса тянут на статью "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола".

СМИ пишут, что сейчас проводится административное расследование. Роскомнадзор также подключился к расследованию, поэтому страницы указанных личностей могут запретить на территории РФ.

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Кто такая Даша Корейка

Настоящее имя - Дарья Макарова. Родилась Даша в 2001 году, правда, тогда была Максимом Матвеевым. В подростковом возрасте Максим решил сменить пол. Именно благодаря этому решению он прославился в TikTok, ведь всем интересно наблюдать за женским образом фрика.

В социальной сети TikTok на нее подписаны более четырех миллионов человек.

Напомним, 50-летняя мама-модница стала звездой TikTok.

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