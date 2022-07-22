Сегодня очень много модных блоггеров, которые демонстрируют публике свои вкусы и предпочтения. Одна из таких запала в душу тысячам фанатов. Это Элла (ellapottersay в TikTok), которая показывает свою маму Ларису Миллс. Женщине 50 лет, но она учит одеваться стильно и современно, пишет "НВ".
Трендовые образы покоряют подписчиков. Профиль Эллы читают более 150 тысяч фолловеров, а видео суммарно собрали более 6 миллионов лайков.
Например, на этом видео она оделась в классический бежевый костюм с длинными брюками. Образ дополнил золотой кулон, круглые серьги и очки.
Черно-белое платье в пол с длинными рукавами, говорит блогерша, можно использовать как для похода на важное мероприятие, так и на повседнев.
Не боится она и мини. Так, Элла демонстрирует свою маму в коротком летнем платье белого цвета.
Более практичный вариант - это белая майка, короткие шорты и расстегнутая рубашка поверх.
Декольте в свои 50 лет блогерша демонстрирует без стеснения.
Напомним, ранее блогерша рассекретила действенный способ как отрастить длинные волосы.
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