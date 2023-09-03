Неизвестные, представившись медиками, сообщили супруге Алексея Янина, что он мертв.

Супруга известного российского актера Алексея Янина, певица Дарья (девичья фамилия - Клюшникова) опровергла информацию о его смерти и заявила, что произошла "чудовищная ошибка". Ее обманули люди, назвавшиеся врачами медицинского учреждения, где находится ее муж.

"Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", - написала жена Янина в Instagram.

Вскоре она рассказала о ситуации в комментарии для росСМИ. Оказалось, что о "смерти" мужа ей сообщили утром, 2 сентября. В больницу жена актера сумела дозвониться лишь к вечеру, но тело ей не отдали.

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"Алексей жив. Я не понимаю, как так получилось. Весь день нам не давали информацию, не выдавали тело. Произошла чудовищная ошибка. Потому что вечером мне удалось связаться с главврачом больницы, который сказал, что Леша жив. Да, он в крайне тяжелом состоянии, в коме, но живой. Относительно прогнозов, я не могу вам сейчас ничего сказать… Мы все верим и надеемся на лучшее", - добавила супруга Янина.

Она уверена в том, что люди, которые сообщили ей новость о "смерти" мужа, не были сотрудниками ритуальной службы. Они называли себя медиками и не просили никаких денег. Чтобы понять, кто ее обманул, жена Янина написала заявление в полицию.

"Смерть" Алексея Янина - что известно

Напомним, вчера росСМИ сообщили о том, что известный актер Алексей Янин, которого восемь лет назад разбил инсульт, умер в судорогах после приступа эпилепсии. Жена артиста комментарии не давала, однако появилась информация о том, что она от него "сбежала".

Женщина якобы давно не живет с Яниным, так как тот прикован к постели и не может самостоятельно передвигаться. За ним ухаживает его мать.

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