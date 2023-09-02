Артист был прикован к кровати.

Обновлено: позже стало известно, что информация о смерти актера не подтвердилась. Супруга Янина заявила, что "произошла ошибка". Неизвестные позвонили ей, представившись врачами. Однако когда она приехала в больницу, актер оказался жив, однако он в тяжелом состоянии.

В РФ, как сообщили СМИ, умер некогда известный актер Алексей Янин, который снимался в фильмах и сериалах. Ему было 40 лет. Последние годы своей жизни актер был прикован к постели.

Так, восемь лет назад Янина разбил инсульт. Он не мог самостоятельно передвигаться, есть и даже говорить. Сначала за артистом ухаживали его мать, отчим и жена.

Видео дня

Однако не так давно супруга Янина, актриса и певица Дарья Клюшникова, решила начать "новую жизнь". Она лишь изредка навещала актера и привозила к нему его сына. Ребенка Янин не узнавал, так как на момент инсульта мальчику было всего три года, а потому актер запомнил его именно таким.

Как сообщают российские Telegram-каналы, актеру резко стало плохо вчера, 1 сентября. Его доставили в больницу в судорогах, также у него был приступ эпилепсии.

Как Янин выглядел до и после инсульта

Где снимался актер Алексей Янин

Россиянин прославился благодаря роли в сериале "Бальзаковский возраст или все мужики сво". Также он снимался в многосерийных мелодрамах "Свет и тень маяка", "Сильнее судьбы", "Ветреная женщина", "С любимыми не расстаются".

Последней работой Янина перед инсультом была роль в сериале "Бежать нельзя погибнуть". В нем актер снялся в 2015 году.

Напомним, ранее стало известно о том, что в РФ умерла скандальная звезда "Пацанок".

Вас также могут заинтересовать новости: