Киевляне уже создали петицию.

Житель Киева Даниил Василинюк создал петицию, в которой предложил переименовать улицу Лескова в столице в честь умершей 8 октября Нины Матвиенко.

"Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь величайшей певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева", - написал он в петиции.

Всего нужно собрать 6 тысяч подписей. За данную петицию проголосовали почти 1600 человек. Инициативу поддержала и дочь Нины Митрофановны - Антонина Матвиенко.

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На своей странице в Instagram она опубликовала петицию и призвала проголосовать за нее.

Смерть Нины Матвиенко - что известно

Нина Матвиенко скончалась 8 октября в Киеве. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище.

Родственники артистки не сообщили причину ее смерти, однако коллеги Матвиенко рассказали, что она болела. Более того, знаменитость даже лежала в больнице, однако не хотела, чтобы об этом кто-то знал.

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