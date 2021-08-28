Евгений Гончаренко продолжает проходить обследования и реабилитацию.

Избитого в центре Киева танцора из труппы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко выписали из больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его мать.

Женщина пишет, что сейчас ее сын проходит обследования и реабилитацию, а через два месяца его ожидает операция по установке пластины.

Позже Ирины Гончаренко скрыла свою публикацию.

В своем Instagram Евгений уже опубликовал несколько сториз с прогулки в Киеве и признался, что сильно скучал по этим местам.

Избиение Евгения Гончаренко - танцора Нади Дорофеевой

Читайте такжеНачал говорить, но очень слаб: отчим избитого танцора Нади Дорофеевой поделился подробностями о его состоянии1 августа во время конфликта 28-летний майор Управления государственной охраны ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу, а на следующий день стало известно его увольнении из рядов госохраны.

Сам танцор 16 дней находился в медикаментозной коме в связи с полученными травмами. Вышел он из нее 16 августа.

Автор: Станислав Кожемякин